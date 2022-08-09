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Королева Елизавета II отменила традиционный прием в шотландском замке

Королева Елизавета II отменила традиционный прием в шотландском замке Королева Великобритании Елизавета II отменила традиционный прием в замке Балморал, что вызвало новые опасения за здоровье 96-летней правительницы.
Другие страны
9 августа 2022 г. 04:39
Королева Елизавета II отменила традиционный прием в шотландском замке

Королева Великобритании Елизавета II отменила традиционный прием в замке Балморал, что вызвало новые опасения за здоровье 96-летней правительницы.

Как передает Report со ссылкой на Mirror, обычно королева встречает своих поклонников у ворот Балморала, чтобы отпраздновать начало ее ежегодных летних каникул в Шотландском имении. Но завтрашняя церемония была отменена и заменена "небольшим частным мероприятием".

Это происходит на фоне повышенного беспокойства здоровьем 96-летней королевы из-за ее эпизодических проблем с мобильностью.

"Традиционный прием в Балморале обычно закреплен в календаре королевы, и она действительно любит приветствовать местных жителей, которые приезжают, чтобы увидеть ее. Горькое разочарование, что церемония не состоится в ее традиционной форме", - прокомментировал королевский эксперт.

Королева Елизавета II обычно осматривала почетный караул Балаклавской роты 5-го батальона Королевского полка Шотландии. Но в этом году монарх, которая является главнокомандующим Королевского полка Шотландии, вместо этого посетит частное мероприятие на лужайках Балморала в пределах замка. Ни телекамер, ни репортеров на этом мероприятии не предвидится.

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