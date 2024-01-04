О нас

Королева Дании совершила последнюю традиционную поездку по Копенгагену в качестве регента

Королева Дании совершила последнюю традиционную поездку по Копенгагену в качестве регента Королева Дании Маргрете II совершила последнюю поездку по Копенгагену в качестве регента перед своим отречением от престола 14 января.
Другие страны
4 января 2024 г. 20:59
Королева Дании совершила последнюю традиционную поездку по Копенгагену в качестве регента

Королева Дании Маргрете II совершила последнюю поездку по Копенгагену в качестве регента перед своим отречением от престола 14 января.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, путешествие проходило от королевской резиденции в Амалиенборге до дворца Кристиансборг, где состоялся ежегодный новогодний прием.

Там Маргрете II встретилась с тысячей гостей, в том числе с представителями Вооруженных сил Дании, других властей и организаций. На приеме присутствовали остальные члены датской королевской семьи во главе с наследным принцем Фредериком, которому в 2025 году предстоит впервые совершить такую поездку по Копенгагену.

О том, что королева Дании Маргрете II отречется от престола 14 января 2024 года после 52 лет правления, стало известно 31 декабря.

Новым королем станет ее сын, кронпринц Фредерик.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с военнослужащими в Лачыне
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с военнослужащими в Лачыне
4 января 2024 г. 18:20
Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
4 января 2024 г. 13:56
В Турции задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск
В Турции задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск
3 января 2024 г. 11:13
Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
2 января 2024 г. 09:49
Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак
Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак
1 января 2024 г. 00:16
Президент: Знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела
Президент: Знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела
1 января 2024 г. 00:11
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу
1 января 2024 г. 00:05
Президент: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на зеленую энергию
Президент: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на "зеленую" энергию
1 января 2024 г. 00:03
Ильхам Алиев: В будущем году в производство продукции военного назначения будет вложен как минимум один миллиард манатов
Ильхам Алиев: В будущем году в производство продукции военного назначения будет вложен как минимум один миллиард манатов
1 января 2024 г. 00:00
Президент: Руководство Армении должно вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев
Президент: Руководство Армении должно вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев
31 декабря 2023 г. 23:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi