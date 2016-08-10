Королева Дании отложила запланированный на октябрь визит в Турцию

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Королева Дании Маргрете II по согласованию с турецким правительством отложила государственный визит в Турцию, который должен был состояться с 17 по 19 октября, из-за режима чрезвычайного положения в стране, введенного после попытки переворота.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

МИД Дании поводом для отмены визита королевы назвал введенный в стране режим чрезвычайного положения.

"После консультаций с турецким правительством принято решение отложить запланированный государственный визит в Турцию из-за чрезвычайного положения", - сказал глава МИД Дании Кристиан Йенсен, слова которого цитируются в сообщении для прессы датского МИД.