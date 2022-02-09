Королева Дании Маргрете II заразилась коронавирусом

Королева Дании Маргрете II получила положительный результат теста на коронавирус.

Королева Дании Маргрете II получила положительный результат теста на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду пресс-служба королевского двора.

"У королевы проявляются лишь легкие симптомы коронавируса, и сейчас она находится во дворце Кристиана IX в Амалиенборге", - говорится в заявлении.

Отмечается, что запланированный зимний отпуск 81-летней Маргрете II, который должен был начаться 9 февраля, в связи с этим отменяется. Она собиралась провести его в Норвегии. В течение 12-дневного отсутствия функции главы государства должна была бы исполнять принцесса Дании Бенедикте, поскольку наследный принц с супругой также находятся за пределами королевства. Ранее из-за пандемии было существенно сокращено число праздничных мероприятий в связи с 50-летием правления Маргрете II.

Королева прошла трехкратную вакцинацию, сделав первую прививку 1 января прошлого года. Третью дозу она получила в конце ноября

Доля положительных результатов тестов на коронавирус в Дании за последние сутки составляет 31,78%. Это рекордный показатель за всю пандемию. 80,9% жителей Дании привиты двумя дозами вакцины, 61,2% уже получили бустерную дозу.