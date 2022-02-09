Королева Дании Маргрете II заразилась коронавирусом

Королева Дании Маргрете II получила положительный результат теста на коронавирус.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду пресс-служба королевского двора.
"У королевы проявляются лишь легкие симптомы коронавируса, и сейчас она находится во дворце Кристиана IX в Амалиенборге", - говорится в заявлении.
Отмечается, что запланированный зимний отпуск 81-летней Маргрете II, который должен был начаться 9 февраля, в связи с этим отменяется. Она собиралась провести его в Норвегии. В течение 12-дневного отсутствия функции главы государства должна была бы исполнять принцесса Дании Бенедикте, поскольку наследный принц с супругой также находятся за пределами королевства. Ранее из-за пандемии было существенно сокращено число праздничных мероприятий в связи с 50-летием правления Маргрете II.
Королева прошла трехкратную вакцинацию, сделав первую прививку 1 января прошлого года. Третью дозу она получила в конце ноября
Доля положительных результатов тестов на коронавирус в Дании за последние сутки составляет 31,78%. Это рекордный показатель за всю пандемию. 80,9% жителей Дании привиты двумя дозами вакцины, 61,2% уже получили бустерную дозу.