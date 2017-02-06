Королева Великобритании Елизавета II отмечает "сапфировый" юбилей

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Королева Британии Елизавета II отмечает сегодня 65-летие своего правления.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, Елизавета II стала первым британским монархом, отметившим "сапфировый" юбилей.

В сентябре 2015 года она была признана самым долгоправящим монархом Соединенного Королевства.

По традиции королева отмечает годовщину интронизации в Сандрингемском дворце в Норфолке, а через несколько дней возвращается в Букингемский дворец.

В Лондоне торжественную дату отметят пушечными залпами: сегодня в полдень 41 залп будет дан в Грин-парке, а через час еще 62 залпа будут даны в лондонском Тауэре.

В программе торжеств также примет участие оркестр Королевского полка артиллерии. Шесть пушек времен Первой мировой войны будут доставлены на свои позиции 89 лошадьми.