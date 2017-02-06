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    Королева Великобритании Елизавета II отмечает "сапфировый" юбилей

    Елизавета II стала первым британским монархом, отметившим 65-летие правления

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Королева Британии  Елизавета II отмечает сегодня 65-летие своего правления. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, Елизавета II стала первым британским монархом, отметившим "сапфировый" юбилей.

    В сентябре 2015 года она была признана самым долгоправящим монархом Соединенного Королевства.

    По традиции королева отмечает годовщину интронизации в Сандрингемском дворце в Норфолке, а через несколько дней возвращается в Букингемский дворец.

    В Лондоне торжественную дату отметят пушечными залпами:  сегодня в полдень 41 залп будет дан в Грин-парке, а через час еще 62 залпа будут даны в лондонском Тауэре.

    В программе торжеств также примет участие оркестр Королевского полка артиллерии. Шесть пушек времен Первой мировой войны будут доставлены на свои позиции 89 лошадьми.

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