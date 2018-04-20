 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Король Свазиленда изменил название страны

    Баку. 20 апреля.  REPORT.AZ/   Король Свазиленда Мсвати III объявил о переименовании страны в Королевство Эсватини (Kingdom of eSwatini). Как сообщает Report, Свазиленд не менял свое название после получения независимости в 1968 году.

    Такое решение монарх принял, чтобы отметить 50-летие со дня независимости от британского правления, сообщает The Guardian.

    Новое название государства на местном языке свати означает "земля свази".

    "Я хотел бы объявить, что с сегодняшнего дня наша страна будет именоваться как Королевство Эсватини", - приводит газета слова монарха.

    Король отметил, что прежнее название государства вызывало путаницу. По его словам, каждый раз люди путали страну со Швейцарией из-за схожести в звучании названий государств на английском языке. 

    Свазиленд - последняя в Африке страна с абсолютной монархией, в которой власть монарха-суверена является неограниченной.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi