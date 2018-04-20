Король Свазиленда изменил название страны

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Король Свазиленда Мсвати III объявил о переименовании страны в Королевство Эсватини (Kingdom of eSwatini). Как сообщает Report, Свазиленд не менял свое название после получения независимости в 1968 году.

Такое решение монарх принял, чтобы отметить 50-летие со дня независимости от британского правления, сообщает The Guardian.

Новое название государства на местном языке свати означает "земля свази".

"Я хотел бы объявить, что с сегодняшнего дня наша страна будет именоваться как Королевство Эсватини", - приводит газета слова монарха.

Король отметил, что прежнее название государства вызывало путаницу. По его словам, каждый раз люди путали страну со Швейцарией из-за схожести в звучании названий государств на английском языке.

Свазиленд - последняя в Африке страна с абсолютной монархией, в которой власть монарха-суверена является неограниченной.