Король Саудовской Аравии сделал заявление по поводу государственного строя своей страны

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Новый король Саудовской Аравии Салман бин Абдульазиз Аль Саид сделал первое обращение.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в своем обращении король сказал, что нынешний государственный строй страны останется неизменным.

Салман бин Абдульазиз Аль Саид призвал граждан страны к единству, и заявил, что они поддержат борьбу мусульман.

"С помощью Аллаха мы продолжим свою деятельность, продолжим путь государства, основанного покойным королем Абдульазизом и его сыновьями", - заявил король.