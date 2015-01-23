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    Король Саудовской Аравии сделал заявление по поводу государственного строя своей страны

    Король призвал граждан страны к единству, заявив, что борьба мусульман будет поддержана

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Новый король Саудовской Аравии Салман бин Абдульазиз Аль Саид сделал первое обращение.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в своем обращении король сказал, что нынешний государственный строй страны останется неизменным.

    Салман бин Абдульазиз Аль Саид призвал граждан страны к единству, и заявил, что они поддержат борьбу мусульман.

    "С помощью Аллаха мы продолжим свою деятельность, продолжим путь государства, основанного покойным королем Абдульазизом и его сыновьями", - заявил король.

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