Король Саудовской Аравии призвал граждан поддержать борьбу с коррупцией

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман изложил приоритеты своего правительства на предстоящий год.

Как передает Report, об этом сoобщает AP.

Он призвал граждан поддержать экономические реформы и борьбу с коррупцией. "Мы полны решимости противостоять коррупции справедливо и твердо", - сказал король Салман, выступая перед консультативным советом Шуры. Он отметил, что Саудовская Аравия, двигаясь по пути развития и модернизации, не будет противоречить принципам ислама.

В начале ноября наследный принц Мохаммед бин Салман санкционировал арест более 10 принцев, бизнесменов и чиновников в рамках кампании по борьбе с коррупцией. Многие задержанные согласились выплатить огромные суммы в обмен на освобождение.