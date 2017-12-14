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    Король Саудовской Аравии призвал граждан поддержать борьбу с коррупцией

    Многие задержанные согласились выплатить огромные суммы в обмен на освобождение

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман изложил приоритеты своего правительства на предстоящий год. 

    Как передает Report, об этом сoобщает AP.

    Он призвал граждан поддержать экономические реформы и борьбу с коррупцией. "Мы полны решимости противостоять коррупции справедливо и твердо", - сказал король Салман, выступая перед консультативным советом Шуры. Он отметил, что Саудовская Аравия, двигаясь по пути развития и модернизации, не будет противоречить принципам ислама.

    В начале ноября наследный принц Мохаммед бин Салман санкционировал арест более 10 принцев, бизнесменов и чиновников в рамках кампании по борьбе с коррупцией. Многие задержанные согласились выплатить огромные суммы в обмен на освобождение.

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