Король Саудовской Аравии посетит Россию

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в октябре совершит визит в Москву.

Как передает Report, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах и Эр-Рияде.

"В Персидском заливе накопилось много проблем. Россия пытается внести свой вклад в разрешение конфликтов в регионе, начиная c катарского кризиса, в котором Саудовская Аравия принимает непосредственное участие, до серьёзных разногласий арабских стран Залива с Ираном", - заявил источник в российских дипломатических кругах.

По словам источников, уже достигнуты принципиальные договорённости по визиту в Россию короля Салмана, обсуждаются детали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что визит монарха прорабатывается, однако не уточнил конкретную дату.