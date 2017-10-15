Король Саудовской Аравии поддержал новую стратегию США по отношениям с Ираном

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых высказал поддержку новой стратегии США по отношениям с Ираном.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал “Аль-Арабия”.

“Король высоко оценил руководящую роль новой администрации США. Подчеркнув необходимость согласованных усилий и твердых позиций по терроризму и экстремизму против их главного спонсора — Ирана”, — говорится в сообщении.