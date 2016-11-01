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    Король Саудовской Аравии отправил в отставку министра финансов

    Его преемником назначен бывший регулятор биржевой деятельности Мухаммад аль-Джадан

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман отправил в отставку министра финансов Ибрагима аль-Асафа, занимавшего этот пост на протяжении 20 лет.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, его преемником назначен бывший регулятор биржевой деятельности Мухаммад аль-Джадан.

    Аль-Асаф оставался последним членом кабинета, унаследованным Салманом от короля Абдаллы. Согласно королевскому указу, он сохранит пост государственного министра и останется в составе Совета министров.

    Другой королевский указ назначает новых руководителей Комиссии по общественному транспорту и водоопреснительной корпорации. Монарх также передал защиту прав потребителей из министерства промышленности и торговли в минздрав.

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