Король Саудовской Аравии отправил в отставку министра финансов

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман отправил в отставку министра финансов Ибрагима аль-Асафа, занимавшего этот пост на протяжении 20 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, его преемником назначен бывший регулятор биржевой деятельности Мухаммад аль-Джадан.

Аль-Асаф оставался последним членом кабинета, унаследованным Салманом от короля Абдаллы. Согласно королевскому указу, он сохранит пост государственного министра и останется в составе Совета министров.

Другой королевский указ назначает новых руководителей Комиссии по общественному транспорту и водоопреснительной корпорации. Монарх также передал защиту прав потребителей из министерства промышленности и торговли в минздрав.