Король Саудовской Аравии отказался участвовать на саммите G20 из-за ситуации с Катаром

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд не примет участия в саммите G20 в Гамбурге из-за конфликта, развернувшегося в регионе в связи с изоляцией Катара, сообщает Report со ссылкой на Haber7.

Вместо короля от Саудовской Аравии в саммите, который пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля, примет участие министр финансов страны Мохаммед Аль-Ядаан.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня текущего года разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду и обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.

Позднее они направили Катару ультиматум из 13 пунктов. Cегодня было принято решение о продлении срока этого ультиматума на 48 часов.