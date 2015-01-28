Король Саудовской Аравии обсудил с Обамой рынок нефти

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз ас-Сауд и президент США Барак Обама обсудили "стабильность на рынке нефти". Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил представитель Белого дома.

Текущие цены на нефть между лидерами двух стран не обсуждались, добавил представитель администрации.

По его словам, король заявил, что Саудовская Аравия продолжит играть свою роль на мировом энергетическом рынке, отметив, что не следует ожидать изменения позиции страны.