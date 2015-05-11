Король Саудовской Аравии не приедет на саммит по Ирану

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заявил, что не прибудет на саммит шести арабских государств, на котором будет обсуждаться вопрос иранской ядерной программы.

Председательствовать на саммите будет президент США Барак Обама. Саммит должен состояться 13 мая.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что в саммите примет участие не король, а крон-принц.

Как отмечает Report со ссылкой на Би-би-си, некоторые эксперты расценивают подобное заявление Саудовской Аравии как демарш.

Ранее стало известно, что лишь главы Кувейта и Катара откликнулись на приглашение принять участие в саммите, четыре других государства заявили, что мероприятие посетят менее высокопоставленные чиновники.