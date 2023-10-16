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Король Норвегии отправил в отставку главу МИД страны

Король Норвегии отправил в отставку главу МИД страны Король Норвегии Харальд V отправил в отставку главу МИД страны Анникен Хюитфельт и утвердил несколько перестановок в кабмине.
Другие страны
16 октября 2023 г. 15:02
Король Норвегии отправил в отставку главу МИД страны

Король Норвегии Харальд V отправил в отставку главу МИД страны Анникен Хюитфельт и утвердил несколько перестановок в Кабмине.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении правительства Норвегии.

В заявлении отмечается, что министр иностранных дел Хюитфельт отправлена "в почетную отставку", ее место занял экс-министр по вопросам климата и окружающей среды Эспен Барт Эйде.

Кроме того, король также произвел "шесть других перестановок" в составе правительства, а причины подобного решения не раскрываются.

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Версия на английском языке Norway foreign minister replaced in cabinet reshuffle

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