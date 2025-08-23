О нас

Король Нидерландов принял отставку четырех министров

Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
Король Нидерландов принял отставку четырех министров

Король Нидерландов Виллем-Александр утвердил отставку четырех исполнявших обязанности министров и четырех статс-секретарей от партии "Новый общественный договор" (NSC), которые сложили полномочия из-за разногласий по вопросу введения санкций против Израиля.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении королевского дома.

"Вечером в пятницу, 22 августа, Его Величество был проинформирован исполняющим обязанности премьер-министра Диком Схофом о том, что после заседания правительства его члены от партии NSC запросили немедленной отставки. По рекомендации главы кабмина король в тот же день предоставил этим членам правительства отставку", - говорится в тексте документа.

Отметим, что в число сложивших свои полномочия глав ведомств вошел исполняющий обязанности главы МИД королевства Каспар Велдкамп.

Версия на азербайджанском языке Niderland kralı dörd nazirin istefasını qəbul edib

