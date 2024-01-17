О нас

Король Нидерландов может лишиться права не платить налоги

Король Нидерландов может лишиться права не платить налоги Несколько голландских партий выступили с инициативой о лишении короля Виллема-Александера права на освобождение от подоходного налога.
Другие страны
17 января 2024 г. 21:10
Король Нидерландов может лишиться права не платить налоги

Несколько голландских партий выступили с инициативой о лишении короля Виллема-Александера права на освобождение от подоходного налога.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал NL Times.

По данным издания, инициатива впервые может получить поддержку в обеих палатах парламента.

"Важно, чтобы король также платил подоходный налог, - отметил депутат партии "Демократы-66" (Д-66) и один из инициаторов изменений Йост Среллер. - Учителя и полицейские также платят налоги. В Нидерландах все платят за общественные блага".

Освобождение монарха от подоходного налога регулируется в Нидерландах конституцией. Для внесения поправок в нее требуется поддержка в две третьих голосов депутатов нижней и верхней палат парламента. "И впервые это представляется возможным", - отмечает NL Times. По его данным, после выборов, прошедших 22 ноября 2023 года, в парламенте оказалось 10 партий и 112 из 150 депутатов, которые ранее высказывались за то, чтобы король платил налоги. В верхней палате эти политические силы имеют 50 из 75 мест.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
17 января 2024 г. 16:18
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
16 января 2024 г. 11:29
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
15 января 2024 г. 16:51
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
15 января 2024 г. 13:20
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
13 января 2024 г. 11:45
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
11 января 2024 г. 13:56
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
11 января 2024 г. 10:42
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi