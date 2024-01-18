О нас

Король Марокко выделил дополнительные стипендии для палестинских студентов

Король Марокко выделил дополнительные стипендии для палестинских студентов Король Марокко Мухаммед VI распорядился выделить дополнительные стипендии для палестинских студентов в рамках предоставляемых Марокканским агентством по международному сотрудничеству.
Другие страны
18 января 2024 г. 17:47
Король Марокко выделил дополнительные стипендии для палестинских студентов

Король Марокко Мухаммед VI распорядился выделить дополнительные стипендии для палестинских студентов в рамках предоставляемых Марокканским агентством по международному сотрудничеству.

Об этом Report сообщили в посольстве Марокко.

Этими стипендиями, число которых составляет около 100, смогут воспользоваться палестинские студенты родом из сектора Газа и обучающихся в университетах и высших учебных заведениях в различных регионах королевства.

"Король продолжает оказывать щедрую и последовательную поддержку справедливому и незыблемому палестинскому делу. Она также отражает активную солидарность с палестинским народом, особенно в этих сложных обстоятельствах", - добавили в дипмиссии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке King of Morocco provides additional scholarships for Palestinian students

Самое важное

Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
ФотоПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
18 января 2024 г. 16:10
Председатель комитета ММ: Законопроект О репродуктивном здоровье дорабатывается
Председатель комитета ММ: Законопроект "О репродуктивном здоровье" дорабатывается
18 января 2024 г. 12:26
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
18 января 2024 г. 10:51
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
17 января 2024 г. 19:15
Ильхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
ФотоИльхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
16 января 2024 г. 20:05
В Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
ФотоВ Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
16 января 2024 г. 19:56
Президент Ильхам Алиев открыл Лянкяранский региональный центр ASAN xidmət
ФотоПрезидент Ильхам Алиев открыл Лянкяранский региональный центр "ASAN xidmət"
16 января 2024 г. 18:46
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Лянкяранский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Лянкяранский район
16 января 2024 г. 18:16
Президент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
15 января 2024 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi