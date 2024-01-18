Король Марокко выделил дополнительные стипендии для палестинских студентов

Король Марокко Мухаммед VI распорядился выделить дополнительные стипендии для палестинских студентов в рамках предоставляемых Марокканским агентством по международному сотрудничеству.

Король Марокко Мухаммед VI распорядился выделить дополнительные стипендии для палестинских студентов в рамках предоставляемых Марокканским агентством по международному сотрудничеству.

Об этом Report сообщили в посольстве Марокко.

Этими стипендиями, число которых составляет около 100, смогут воспользоваться палестинские студенты родом из сектора Газа и обучающихся в университетах и высших учебных заведениях в различных регионах королевства.

"Король продолжает оказывать щедрую и последовательную поддержку справедливому и незыблемому палестинскому делу. Она также отражает активную солидарность с палестинским народом, особенно в этих сложных обстоятельствах", - добавили в дипмиссии.