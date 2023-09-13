Король Марокко сдал кровь для пострадавших от землетрясения

Король Марокко Мухаммед VI стал донором крови для пострадавших от разрушительного землетрясения магнитудой 7,0.

Король Марокко Мухаммед VI стал донором крови для пострадавших от разрушительного землетрясения магнитудой 7,0.

Как передает Report , об этом сообщило информационное агентство Maghreb Arabe Press.

По его данным, король сдал кровь во время посещения в Марракеше пострадавших от стихийного бедствия.

К настоящему времени в больницах региона Марракеш - Сафи находятся более 2,1 тыс. человек, 484 из них получили серьезные травмы.

Напомним, что в ночь на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.

По последним данным, в результате природной стихии погиб 2 901 человек.