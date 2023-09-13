Король Марокко сдал кровь для пострадавших от землетрясения

Король Марокко Мухаммед VI стал донором крови для пострадавших от разрушительного землетрясения магнитудой 7,0.
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По его данным, король сдал кровь во время посещения в Марракеше пострадавших от стихийного бедствия.
К настоящему времени в больницах региона Марракеш - Сафи находятся более 2,1 тыс. человек, 484 из них получили серьезные травмы.
Напомним, что в ночь на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.
По последним данным, в результате природной стихии погиб 2 901 человек.