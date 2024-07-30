Король Марокко помиловал 2 476 человек

Король Марокко Мухаммед VI по случаю Дня трона (государственный праздник) помиловал 2 476 человек, в том числе нескольких видных журналистов, блогеров и общественных активистов, приговоренных к заключению за различные правонарушения.

Король Марокко Мухаммед VI по случаю Дня трона (государственный праздник) помиловал 2 476 человек, в том числе нескольких видных журналистов, блогеров и общественных активистов, приговоренных к заключению за различные правонарушения.

Как передает Report, об этом сообщает информационный портал Medias24.

Это журналисты Тауфик Буашрин, Омар Ради, Сулейман Райссуни, Имад Ститу, Абдессамад Айт Аиша. Кроме того, в список помилованных включены активисты и блогеры Реда Таужни и Юсеф Хираш, правозащитница Саида Алями, историк Маати Мунджиб.