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Король Карл III в День матери поделился публикацией детского фото с Елизаветой II

Король Карл III в День матери поделился публикацией детского фото с Елизаветой II На официальных страницах соцсетей королевской семьи Великобритании по случаю Дня матери появился снимок молодой Елизаветы II, которой на фото 22 года, с маленьким принцем Чарльзом на руках.
Другие страны
19 марта 2023 г. 17:50
Король Карл III в День матери поделился публикацией детского фото с Елизаветой II

На официальных страницах соцсетей королевской семьи Великобритании по случаю Дня матери появился снимок молодой Елизаветы II, которой на фото 22 года, с маленьким принцем Чарльзом на руках.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

В подписи к снимку королевский дворец посвятил свою публикацию тем, кто потерял матерей.

"Всем мамам по всему миру и тем, кому сейчас не хватает их мам: мы думаем о вас и желаем вам особенного Дня матери", - говорится в сообщении.

Супруга короля Карла III королева-консорт Камилла также выложила в свои соцсети фото своей матери, Розалинд Шанд.

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