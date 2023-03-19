Король Карл III в День матери поделился публикацией детского фото с Елизаветой II

На официальных страницах соцсетей королевской семьи Великобритании по случаю Дня матери появился снимок молодой Елизаветы II, которой на фото 22 года, с маленьким принцем Чарльзом на руках.

На официальных страницах соцсетей королевской семьи Великобритании по случаю Дня матери появился снимок молодой Елизаветы II, которой на фото 22 года, с маленьким принцем Чарльзом на руках.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

В подписи к снимку королевский дворец посвятил свою публикацию тем, кто потерял матерей.

"Всем мамам по всему миру и тем, кому сейчас не хватает их мам: мы думаем о вас и желаем вам особенного Дня матери", - говорится в сообщении.

Супруга короля Карла III королева-консорт Камилла также выложила в свои соцсети фото своей матери, Розалинд Шанд.