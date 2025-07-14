В ходе госвизита Трампа в Великобританию в сентябре его примет король Карл III

Король Карл III примет Трампа в сентябре во время госвизита в Великобританию

Король Великобритании Карл III примет президента США Дональда Трампа в сентябре в ходе его второго государственного визита в Великобританию.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил Букингемский дворец.

“Его Величество Король примет президента и миссис Трамп в Виндзорском замке”, — говорится в заявлении дворца, где добавляется, что более подробная информация будет объявлена в надлежащее время

Визит пройдет с 17 по 19 сентября.

Напомним, что за последние месяцы между двумя странами сложились теплые отношения, а в прошлом месяце в рамках встречи G7 было подписано рамочное торговое соглашение о снижении ряда пошлин на импорт в США из Великобритании.

Также в прошлом месяце Трамп заявил, что согласился встретиться с Карлом III после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер вручил ему рукописное письмо от монарха в Овальном кабинете.