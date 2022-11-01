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Король Карл III ищет садовников для двух своих резиденций

Король Карл III ищет садовников для двух своих резиденций Сразу в двух резиденциях короля Великобритании Карла III - Букингемском дворце и Виндзорском замке - открылись вакансии садовников.
Другие страны
1 ноября 2022 г. 12:49
Король Карл III ищет садовников для двух своих резиденций

Сразу в двух резиденциях короля Великобритании Карла III - Букингемском дворце и Виндзорском замке - открылись вакансии садовников.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Садовнику Букингемского дворца предлагается оклад размером 40 тыс. фунтов стерлингов в год при 39-часовой рабочей неделе.

В описании вакансии говорится, что будущий садовник должен ухаживать за садом. Кандидат должен будет ухаживать за газоном, а также бордюрами из кустовых растений, трав и роз.

Похожие требования предъявляются к кандидату на роль садовника Виндзорского замка. Ему обещают зарплату в 38 тыс. фунтов в год.

Ожидается, что он будет ухаживать за садом у крепостного рва, а также исторической коллекцией растений, расположенных как в помещениях замка, так и вокруг него. В его обязанности также будет входить забота о культурах, поставляемых в фермерскую лавку Виндзорского замка.

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Версия на английском языке King Charles III looking for garden managers for two of his residences

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