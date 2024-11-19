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Король Испании снова посетил зону наводнений в Валенсии

Король Испании снова посетил зону наводнений в Валенсии Король Испании Филипп VI с супругой Летисией вернулся в автономное сообщество Валенсия, чтобы посетить районы, пострадавшие в результате наводнений.
Другие страны
19 ноября 2024 г. 15:18
Король Испании снова посетил зону наводнений в Валенсии

Король Испании Филипп VI с супругой Летисией вернулся в автономное сообщество Валенсия, чтобы посетить районы, пострадавшие в результате наводнений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал 24 Horas.

На кадрах видно, как жители муниципалитета Чива приветствовали монарха. Глава государства с женой также останавливались побеседовать с собравшимися. Как ожидается, затем король посетит еще два населенных пункта.

3 ноября Филипп VI вместе с супругой, премьер-министром Педро Санчесом и главой кабмина автономного сообщества Валенсия Карлосом Масоном посетили пострадавшие из-за наводнений районы на востоке страны. В населенном пункте Пайпорта местные жители забросали делегацию грязью. Премьера пришлось эвакуировать, а поездку короля - прервать. У одной из машин делегации Санчеса были разбиты стекла.

Ранее правительство Испании приняло решение о выделении дополнительно более 3,7 млрд евро для помощи в преодолении последствий наводнений.

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