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Король Испании сделал прививку от коронавируса

Король Испании сделал прививку от коронавируса Король Испании Фелипе VI сделал прививку от COVID-19
Другие страны
30 мая 2021 г. 20:14
Король Испании сделал прививку от коронавируса
Король Испании Фелипе VI

Король Испании Фелипе VI сделал прививку от COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Efe.

Источники в Королевском доме пояснили, что первую дозу вакцины ему ввели во дворце спорта Wizink Center. 53-летний глава государства получил прививку в связи с тем, что с мая в сообществе Мадрид начали вакцинировать жителей старше 50 лет (порядок вакцинации в стране зависит от возраста - от самых старших групп к младшим). Фелипе VI был вакцинирован "в месте и в то время, которые ему полагаются", отметили источники.

При этом Королевский дом не объявил, какая именно вакцина ему была введена и не распространил фото и видео вакцинации.

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