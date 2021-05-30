Король Испании сделал прививку от коронавируса

Король Испании Фелипе VI сделал прививку от COVID-19

Король Испании Фелипе VI сделал прививку от COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Efe .

Источники в Королевском доме пояснили, что первую дозу вакцины ему ввели во дворце спорта Wizink Center. 53-летний глава государства получил прививку в связи с тем, что с мая в сообществе Мадрид начали вакцинировать жителей старше 50 лет (порядок вакцинации в стране зависит от возраста - от самых старших групп к младшим). Фелипе VI был вакцинирован "в месте и в то время, которые ему полагаются", отметили источники.

При этом Королевский дом не объявил, какая именно вакцина ему была введена и не распространил фото и видео вакцинации.