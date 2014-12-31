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    Король Испании пытается убедить дочь отказаться от права на престол

    Отрекшийся от трона Хуан Карлос пытается убедить дочь инфанту Кристину отказаться от прав престолонаследия

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Король Хуан Карлос, отрекшийся от трона в июне этого года, уже несколько лет пытается убедить дочь инфанту Кристину, вовлеченную в громкий коррупционный скандал, отказаться от прав престолонаследия. Об этом он сам рассказал автору книги "Хуан Карлос I. Человек, который смог править" Фернандо Онеге.

    "Оставь это мне, я ее отец", — примерно такой совет дал недавно Хуан Карлос своему сыну, нынешнему главе государства Фелипе VI, по поводу Кристины. В настоящее время Кристина — шестая в списке на престолонаследие.

    Хуан Карлос впервые обратился к Кристине с просьбой отказаться от прав на престол еще три года назад. Тогда он отправил в США, где в тот момент находилась Кристина, двух своих представителей, которые передали ей эту просьбу — "во благо короне". Кристина ответила, что учтет пожелание отца, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Это были первые, но не единственные эмиссары, которых Хуан Карлос отправил к своей дочери с этой просьбой, утверждает журналист. Однако ответа от Кристины нет до сих пор.

    Осенью 2015 года над Кристиной состоится суд по обвинению в налоговых преступлениях. 22 декабря судья Хосе Кастро, рассматривающий громкое коррупционное дело Noos, в котором среди прочих обвиняемых фигурируют муж Кристины Иньяки Урдангарин и она сама, принял решение о привлечении Кристины к уголовной ответственности за налоговые преступления. Ей грозит 8 лет тюрьмы и 2,6 млн. евро штрафа.

    Фернандо Онега, который несколько раз говорил с Хуаном Карлосом после его отречения, утверждает, что монарх "взял на себя ответственность поговорить с дочерью, поскольку хотел, чтобы Фелипе VI не обжегся на чем-то, что случилось еще до его правления".

    Кроме того, в книге приводятся некоторые подробности самого отречения Хуана Карлоса. По словам автора, король принял это решение, поскольку "над ним довлели годы, усталость", а он "видел, что его сын способен править".

    По словам автора книги, "это было настоящее чудо", что информация об отречении короля не стала известна раньше времени — эту информацию знали около двадцати человек. Впервые о возможности отречения Хуан Карлос задумался в начале 2013 года, но окончательное решение принял лишь год спустя.

    Сейчас он чувствует себя "спокойным человеком, который избавился от груза короны", — говорит автор книги в интервью радиостанции Cadena Ser. На прошлой неделе Хуан Карлос даже начал бегать, рассказал Онега.

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