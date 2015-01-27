Король Испании призвал извлечь уроки из прошлого

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Король Испании Фелипе VI в День памяти жертв Холокоста и 70-летнюю годовщину освобождения концлагеря Освенцим заявил, что необходимо извлечь уроки из прошлого и добиться того, чтобы "никогда подобное не смогло повториться", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Глава государства посетил впервые официальное мероприятие в Сенате, приуроченное ко Дню памяти жертв Холокоста, на котором присутствовали также бывшие заключенные концлагерей.

"Все они освещают торжественность этого акта. Их присутствие делает нам честь, их опыт нас поражает, их голос призывает нас повторять окончательный вывод — тот, который мы выучили из уроков истории: никогда, никогда ничего подобного не должно повториться", - заявил Фелипе VI.

Он также напомнил о недавних терактах во Франции, которые "напоминают, что варварство может возникнуть в любой момент и проявиться в самой неожиданной форме, что ни одно общество не защищено полностью от безрассудства".

Во время церемонии зажгли шесть свечей в память о шести миллионах евреев, ставшими жертвами Холокоста.

"Холокост - это ничем не оправдываемое уничтожение злыми, грубыми и невежественными руками ужасных преступников людей, вместе с чьим прахом были разбиты достоинство и надежда", — сказал король. По его словам, сейчас перед властями стоит задача "расследовать, воспитывать, предотвращать и распространять демократические принципы как гарантию уважения и совместного сосуществования".

Он напомнил об испанских республиканцах, погибших в лагере Маутхаузен, и о сефардах (потомки евреев, живших в Испании), ставшими жертвами Холокоста. "Все они, и сефарды, и испанцы, оказавшиеся в тот исторический час в изгнании, наши братья". Король также напомнил о испанских героях, которые помогали жертвам того времени и "решили не проходить мимо перед лицом человеческих страданий".

"Мы не забыли, мы не забываем, мы никогда этого не забудем", - заявил также присутствовавший на церемонии глава МИД Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо, который также акцентировал внимание на росте в последнее время антисемитизма.

Присутствовавший на мероприятии Исаак Кэруб (Isaac Querub), переживший Холокост, назвал "безответственной пропаганду расизма, превосходства других наций и антисемитизма со стороны европейских партий". "В Европе старые призраки снова проявляются и угрожают вновь занять определенное место, чтобы история повторила свои ошибки и ужасы", - сказал Кэруб.