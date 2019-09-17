Король Испании не выдвинул кандидата на пост премьера

Король Испании Филипп VI решил не выдвигать кандидата на пост председателя правительства по итогам консультаций с лидерами прошедших в парламент партий.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении королевского двора.

Решение монарха связано с тем, что ни у одного из глав партий нет достаточной поддержки для утверждения на посту премьера. В этой связи Филипп VI "не выдвигает кандидата на пост председателя правительства", отмечается в заявлении.

В Испании уже почти пять месяцев правительство находится в статусе исполняющего обязанности, поскольку после прошедших 28 апреля всеобщих выборов до сих пор не удавалось утвердить кандидатуру будущего главы кабмина. Главным претендентом на пост премьера являлся генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), и. о. председателя правительства Педро Санчес.