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    Король Испании: Каталония была и останется важной частью страны

    Испания должна противостоять неприемлемой попытке отделения одной части от национальной территории

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Каталония является важной частью Испании и останется ею и в будущем.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом король Филипп VI заявил в ходе церемонии награждения в пятницу лауреатов премии принцессы Астурийской.

    "Испания должна противостоять неприемлемой попытке отделения одной части от национальной территории", - отметил монарх, чье выступление в городе Овьедо (автономная область Астурия) транслирует телекомпания "Телевисьон эспаньола".

    Он добавил, что Каталония "является и будет оставаться важной частью Испании XXI века".

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