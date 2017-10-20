Король Испании: Каталония была и останется важной частью страны

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Каталония является важной частью Испании и останется ею и в будущем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом король Филипп VI заявил в ходе церемонии награждения в пятницу лауреатов премии принцессы Астурийской.

"Испания должна противостоять неприемлемой попытке отделения одной части от национальной территории", - отметил монарх, чье выступление в городе Овьедо (автономная область Астурия) транслирует телекомпания "Телевисьон эспаньола".

Он добавил, что Каталония "является и будет оставаться важной частью Испании XXI века".