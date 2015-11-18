Король Иордании: Жертвами ИГ за год стали порядка 100 тысяч мусульман

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Король Иордании Абдалла II заявил в среду, что жертвами боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) за последний год стали порядка 100 тысяч мусульман в Сирии и Ираке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Король, находящийся с визитом в Австрии, отметил, что для успешной борьбы с возросшей опасностью со стороны ИГ странам нужен "комплексный подход" к решению существующих проблем.

При этом агентство отмечает оптимистичный настрой главы Иордании в связи с тем, что многие страны объединят свои усилия и направят их на уничтожение террористов. Он добавил, что теракты в Париже стали еще одним напоминанием того, насколько серьезную опасность для всего мира представляет собой ИГ.