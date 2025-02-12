Король Иордании: Восстановление Газы должно вестись без перемещения населения

Король Иордании Абдалла II выступает за необходимость восстановления сектора Газа после военных действий без перемещения жителей этого палестинского анклава.

Король Иордании Абдалла II выступает за необходимость восстановления сектора Газа после военных действий без перемещения жителей этого палестинского анклава.

Как передает Report , об этом монарх написал на своей странице в X по итогам встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

"В ходе встречи я вновь подтвердил неизменную позицию Иордании, выступающей против перемещения палестинцев Газы и Западного берега реки Иордан. Это общая позиция арабских стран. Приоритетом для всех должно стать восстановление Газы без перемещения ее жителей, а также урегулирование сложной гуманитарной ситуации в секторе", - отметил монарх.

Он добавил, что намерен и впредь "эффективно работать совместно с партнерами для достижения справедливого и всеобъемлющего мира для всех в регионе".

Напомним, что Трамп 4 февраля на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме объявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке.