Король Иордании: Восстановление Газы должно вестись без перемещения населения

Король Иордании Абдалла II выступает за необходимость восстановления сектора Газа после военных действий без перемещения жителей этого палестинского анклава.
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"В ходе встречи я вновь подтвердил неизменную позицию Иордании, выступающей против перемещения палестинцев Газы и Западного берега реки Иордан. Это общая позиция арабских стран. Приоритетом для всех должно стать восстановление Газы без перемещения ее жителей, а также урегулирование сложной гуманитарной ситуации в секторе", - отметил монарх.
Он добавил, что намерен и впредь "эффективно работать совместно с партнерами для достижения справедливого и всеобъемлющего мира для всех в регионе".
Напомним, что Трамп 4 февраля на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме объявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке.