Король Иордании рассказал Блинкену о ситуации на Ближнем Востоке

Король Иордании Абдалла II в Аммане принял госсекретаря США Энтони Блинкена, которого проинформировал о последствиях конфликта на Ближнем Востоке.

Король Иордании Абдалла II в Аммане принял госсекретаря США Энтони Блинкена, которого проинформировал о последствиях конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщают иорданские СМИ.

Король отметил, что необходимо положить конец гуманитарному кризису в секторе Газа. Он положительно оценил усилия США по прекращению огня в секторе Газа, защите гражданского населения и обеспечении доставки гуманитарной и медицинской помощи.

Они также обсудили стратегическое партнерство между Иорданией и Соединенными Штатами и расширение сотрудничества в различных областях.

Отметим, что до визита в Иорданию Блинкен совершил визит в Турцию, где провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Газе, передачу Анкаре самолетов F-16, а также вступление Швеции в НАТО.