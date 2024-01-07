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Король Иордании рассказал Блинкену о ситуации на Ближнем Востоке

Король Иордании рассказал Блинкену о ситуации на Ближнем Востоке Король Иордании Абдалла II в Аммане принял госсекретаря США Энтони Блинкена, которого проинформировал о последствиях конфликта на Ближнем Востоке.
Другие страны
7 января 2024 г. 16:00
Король Иордании рассказал Блинкену о ситуации на Ближнем Востоке

Король Иордании Абдалла II в Аммане принял госсекретаря США Энтони Блинкена, которого проинформировал о последствиях конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщают иорданские СМИ.

Король отметил, что необходимо положить конец гуманитарному кризису в секторе Газа. Он положительно оценил усилия США по прекращению огня в секторе Газа, защите гражданского населения и обеспечении доставки гуманитарной и медицинской помощи.

Они также обсудили стратегическое партнерство между Иорданией и Соединенными Штатами и расширение сотрудничества в различных областях.

Отметим, что до визита в Иорданию Блинкен совершил визит в Турцию, где провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Газе, передачу Анкаре самолетов F-16, а также вступление Швеции в НАТО.

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Версия на азербайджанском языке İordaniya Kralı Blinkenlə Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib
Версия на английском языке King of Jordan spoke to Blinken about situation in Middle East

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