Король Иордании распустил нижнюю палату Национального собрания

Король Абдалла II издал указ о роспуске нижней палаты Национального собрания (парламента) Иордании перед всеобщими выборами, назначенными на 10 сентября.

Король Абдалла II издал указ о роспуске нижней палаты Национального собрания (парламента) Иордании перед всеобщими выборами, назначенными на 10 сентября.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Petra.

В королевском указе говорится, что такое решение принято монархом в соответствии с 34 статьей конституции.

"Палата депутатов считается распущенной с четверга, 25 июля", - указывается в тексте.

Национальное собрание (парламент) Иордании состоит из Палаты депутатов (нижняя) и Сената (верхняя). Палата депутатов насчитывает 130 представителей, избираемых на четыре года в ходе всеобщего прямого голосования по мажоритарной системе, 15 мандатов закреплены за женщинами. Сенат состоит из 65 членов, назначаемых королем.

Правом голоса в Иордании обладают свыше 5 млн подданных старше 18 лет, а баллотироваться на выборах могут лица не моложе 40 лет. Предыдущее народное волеизъявление состоялось 10 ноября 2020 года, явка на выборах составила 29,9%.