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Король Иордании призвал к комплексному решению климатических проблем

Король Иордании призвал к комплексному решению климатических проблем Король Иордании Абдалла II призвал к комплексному решению климатических проблем.
Другие страны
1 декабря 2023 г. 17:35
Король Иордании призвал к комплексному решению климатических проблем

Король Иордании Абдалла II призвал к комплексному решению климатических проблем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, выступая с речью в сегменте высокого уровня на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28), которая проходит в Дубае.

По словам короля, на долю Иордании приходится 0,06% глобальных выбросов углекислого газа, но на нее сильно влияют изменения климата, которые угрожают ее скудным водным ресурсам. Абдалла II сообщил, что самый амбициозный проект в стране связан с опреснением воды из Красного моря и ее последующей транспортировкой из залива Акаба в крупные населенные пункты.

Он подчеркнул, что национальная стратегия предусматривает производство 31% электроэнергии за счет возобновляемых источников к 2030 году.

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Версия на азербайджанском языке İordaniya Kralı iqlim problemlərinin həllinə çağırıb
Версия на английском языке King of Jordan calls for comprehensive climate solutions

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