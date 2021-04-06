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Король Иордании поручил своему дяде уладить конфликт с единокровным братом

Король Иордании поручил своему дяде уладить конфликт с единокровным братом Король Иордании Абдалла II принял решение уладить конфликт со своим единокровным братом принцем Хамзой бен Хусейном в рамках правящей хашимитской семьи.
Другие страны
6 апреля 2021 г. 00:58
Король Иордании поручил своему дяде уладить конфликт с единокровным братом
Король Иордании Абдалла II

Король Иордании Абдалла II принял решение уладить конфликт со своим единокровным братом принцем Хамзой бен Хусейном в рамках правящей хашимитской семьи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении королевской канцелярии, переданном агентством Petra.

"Король Абдалла II поручил своему дяде принцу Хасану бен Талалу взять в свои руки улаживание возникшей проблемы в соответствии с традициями хашимитской семьи", - указывается в документе. Королевская канцелярия отметила, что принц Хамза "согласился на предложенный королем вариант и выразил свою верность хашимитскому дому".

Ранее телеканал Al-Hadath сообщил, что иорданский суд государственной безопасности рассмотрит итоги расследования об антиправительственном заговоре, в который был вовлечен бывший наследный принц Хамза бен Хусейн (занимал этот пост в 1999-2004 годы - ред.).

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