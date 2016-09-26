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    Король Иордании поручил премьеру создать новое правительство

    Монарх поручил ему же сформировать новый кабинет министров

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Король Иордании Абдалла II поручил премьеру Хани Мульки создать новое правительство в связи с прошедшими в стране парламентскими выборами.

    Как передает Report, об этом сообщает государственное агентство Petra.

    В воскресенье монарх сначала принял отставку Мульки, а затем поручил ему же сформировать новый кабинет министров.

    Выборы в парламент Иордании прошли 20 сентября. По их итогам, большинство из 130 мест досталось лояльным королю политикам.

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