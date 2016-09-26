Король Иордании поручил премьеру создать новое правительство

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Король Иордании Абдалла II поручил премьеру Хани Мульки создать новое правительство в связи с прошедшими в стране парламентскими выборами.

Как передает Report, об этом сообщает государственное агентство Petra.

В воскресенье монарх сначала принял отставку Мульки, а затем поручил ему же сформировать новый кабинет министров.

Выборы в парламент Иордании прошли 20 сентября. По их итогам, большинство из 130 мест досталось лояльным королю политикам.