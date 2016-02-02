​Король Иордании: Мы будем вынуждены прекратить прием беженцев

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Король Иордании Абдалла II заявил, что если страны ЕС не окажут стране помощи в приеме беженцев из Сирии, то им самим будет сложнее справляться с нарастающим миграционным кризисом.

Как сообщает Report, Об этом Абдалла II заявил в интервью Би-би-си.

По его словам, приток сотен тысяч беженцев из Сирии оказывает огромное давление на инфраструктуру и экономику страны, и Иордания, скорее всего, будет вынуждена прекратить прием сирийских беженцев.

"Рано или поздно эта плотина может прорваться... Думаю, все дошло до точки кипения", - отметил монарх.

По словам Абдаллы II, около 25% госбюджета Иордании тратится на помощь беженцам, социальные службы работают на пределе возможностей, растет безработица.

По официальным данным, в Иорданию прибыли 635 тыс. из 4,6 млн. сирийских беженцев, зарегистрированных в ООН.

Власти страны утверждают, что в Иордании проживает около миллиона сирийцев, в том числе тех, кто прибыл в страну еще до начала вооруженного конфликта в 2011 году.