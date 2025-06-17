Король Иордании: Атаки Израиля на Иран угрожают всем

Король Иордании Абдалла II осудил наступление Израиля на Иран в своей речи перед европарламентариями в Страсбурге (Франция).

Король Иордании Абдалла II осудил наступление Израиля на Иран в своей речи перед европарламентариями в Страсбурге (Франция).

Как передает Report, об этом сообщает издание The Times of Israel.

"Невозможно сказать, где закончатся границы этой битвы. И это, друзья мои, угроза для людей во всем мире", - сказал он.

Король Иордании также сказал, что ситуация находится на "определяющем перекрестке истории, который требует выбора между властью или принципами, верховенством закона или верховенством силы, упадком или обновлением".