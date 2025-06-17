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Король Иордании: Атаки Израиля на Иран угрожают всем

Король Иордании: Атаки Израиля на Иран угрожают всем Король Иордании Абдалла II осудил наступление Израиля на Иран в своей речи перед европарламентариями в Страсбурге (Франция).
Другие страны
17 июня 2025 г. 16:51
Король Иордании: Атаки Израиля на Иран угрожают всем

Король Иордании Абдалла II осудил наступление Израиля на Иран в своей речи перед европарламентариями в Страсбурге (Франция).

Как передает Report, об этом сообщает издание The Times of Israel.

"Невозможно сказать, где закончатся границы этой битвы. И это, друзья мои, угроза для людей во всем мире", - сказал он.

Король Иордании также сказал, что ситуация находится на "определяющем перекрестке истории, который требует выбора между властью или принципами, верховенством закона или верховенством силы, упадком или обновлением".

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Версия на английском языке King of Jordan: Israel's attacks on Iran pose global threat
Версия на азербайджанском языке İordaniya kralı: İsrailin İrana hücumları hamı üçün təhdiddir

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