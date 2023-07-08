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Король и премьер Нидерландов обсудили правительственный кризис

Король и премьер Нидерландов обсудили правительственный кризис Глава правительства Нидерландов Марк Рютте прибыл в субботу в королевский дворец в Гааге на встречу с королем Виллемом-Александером.
Другие страны
8 июля 2023 г. 16:58
Король и премьер Нидерландов обсудили правительственный кризис

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте прибыл в субботу в королевский дворец в Гааге на встречу с королем Виллемом-Александером.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом информирует Общественное нидерландское радио.

По его данным, темой встречи стал распад правительственной коалиции. Накануне Рютте подписал письменное прошение королю об отставке.

Для встречи с Рютте король Виллем-Александер вернулся из отпуска.

Находящаяся у власти в Нидерландах правоцентристская коалиция распалась, не сумев договориться по поводу реформы права на получение убежища в стране.

В коалиции во главе с премьером последние недели активно обсуждали, как уменьшить поток прибывающих в Нидерланды беженцев и их родственников. Одна из партий в итоге не согласилась с предложениями Рютте, что и спровоцировало правительственный кризис.

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