​Король и королева Малайзии ушли на карантин

Король Малайзии султан Абдулла Рийятуддин Аль-Мустафа и королева Азиза Амина Маймуна Искандерия находятся на карантине и прошли тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Бюро королевского двора.

Отмечается, что после того, как вирус был обнаружен у семи придворных и работников королевского дворца, король и королева прошли тестирование: "Тесты их величеств оказались отрицательными, однако их величествам придется выдержать 14-дневный карантин, который начался вчера", - говорится в заявлении.

В настоящее время, по данным министерства здравоохранения страны, в Малайзии общее число заболевших с начала эпидемии составляет 1 796 человек, 21 погиб, 199 выздоровели.

Большинство заражений связано с массовым мусульманским религиозным мероприятием, проходившим в одной из мечетей Куала-Лумпура с 27 февраля по 3 марта, которое посетили более 16 тысяч человек.