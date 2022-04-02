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Король и королева Малайзии заразились коронавирусом

Король и королева Малайзии заразились коронавирусом Верховный правитель Малайзии Абдулла Аль-Мустафа и его супруга Тунку Азиза заразились коронавирусной инфекцией.
Другие страны
2 апреля 2022 г. 14:56
Король и королева Малайзии заразились коронавирусом

Верховный правитель Малайзии Абдулла Аль-Мустафа и его супруга Тунку Азиза заразились коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, представитель королевского двора Ахмад Фадиль Шамсуддин заявил, что болезнь проходит у них в легкой форме.

Королевская чета находится на карантине.

По данным министерства здравоохранения Малайзии, за прошедшие сутки медики выявили 17 тыс. новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 4,2 млн человек. Врачи зафиксировали за сутки 30 смертельных случаев, число умерших от коронавируса в стране достигло 35 тыс. человек.

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Версия на английском языке Malaysian king, queen test positive for coronavirus

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