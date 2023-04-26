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Король Чарльз ІІІ и королева-консорт открыли сцену Евровидения-2023

Король Чарльз ІІІ и королева-консорт открыли сцену Евровидения-2023 Король Соединенного Королевства Чарльзом ІІІ и королева-консорт Камилла открыли сцену "Евровидения-2023" в Ливерпуле в Великобритании,
Другие страны
26 апреля 2023 г. 20:50
Король Чарльз ІІІ и королева-консорт открыли сцену Евровидения-2023

Король Соединенного Королевства Чарльзом ІІІ и королева-консорт Камилла открыли сцену "Евровидения-2023" в Ливерпуле в Великобритании,

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает пресс-служба международного песенного конкурса.

"Осветили сцену!" - сказано в сообщении, опубликованном в Инстаграм в среду.

DailyMail сообщает, что король и королева-консорт встретили на сцене английскую певицу Мэй Мюллер, где они нажали кнопку, чтобы официально включить освещение арены "Евровидение-2023".

"Директор Евровидения Мартин Грин начал обратный отсчет до десяти, прежде чем королевская чета нажала кнопку, и арена взорвалась какофонией света, цвета и звука. Она закончилась официальным логотипом Coronation (коронация – ИФ-У) в честь Их Величеств", - сказано в сообщении.

Из-за продолжающейся войны после ряда обсуждений было решено, что "Евровидение-2023" пройдет в Великобритании (Ливерпуль) от имени Украины. Лозунг конкурса в 2023 году - "Объединены музыкой", а на логотипе изображены сердца в национальных цветах Украины и Британии, которые "бьются в унисон".

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