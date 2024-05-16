Король Бахрейна призвал сформировать общеарабскую позицию для мира в Газе

Арабские страны и мир должны сформировать общую позицию для установления "окончательного и справедливого мира" на Ближнем Востоке.

Арабские страны и мир должны сформировать общую позицию для установления "окончательного и справедливого мира" на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом на открытии общеарабского саммита в Манаме (Бахрейн) заявил король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа.

"В свете отказа братскому палестинскому народу в законных правах на безопасность, свободу и самоопределение, требуется сформулировать совместную и неотложную арабскую и международную позицию, исходя из диалога и коллективной солидарности, чтобы остановить войну и добиться окончательного мира", - отметил он.

По его словам, создание независимого палестинского государства "принесет добро всем арабским соседям, чтобы они могли преодолеть свои кризисы и объединиться во имя прогрессивного развития и поддержки палестинских братьев".

В работе саммита участвуют главы 11 арабских стран. Основная тема обсуждения связана с ситуацией в секторе Газа.