Король Бахрейна поздравил Мубарака, оправданного судом

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в субботу поздравил по телефону экс-президента Египта Хосни Мубарака с решением суда о снятии с него обвинений в гибели демонстрантов.

Король выразил признательность Мубараку в связи с его "усилиями по развитию отношений между двумя странами" и пожелал ему "здоровья и счастья", передает Report со ссылкой на Росбалт.

В субботу суд в Каире оправдал экс-президента Египта Хосни Мубарака по делу о гибели демонстрантов в 2011 году. Кроме того, сообщается, что экс-глава МВД Египта Хабиб аль-Адли и шесть его помощников также оправданы по делу о гибели демонстрантов.

После объявления решения суда сотни человек, среди которых и родственники погибших во время событий египетской революции 2011 года, вышли на митинг в центре Каира. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ.