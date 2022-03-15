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Южная Корея перенаправит рейсы, использующие воздушное пространство России

Южная Корея перенаправит рейсы, использующие воздушное пространство России Национальная авиакомпания Южной Кореи Korean Air Lines (003490.KS) перенаправит рейсы в Европу и восточную часть Северной Америки, использующие воздушное пространство России.
Другие страны
15 марта 2022 г. 12:49
Южная Корея перенаправит рейсы, использующие воздушное пространство России

Национальная авиакомпания Южной Кореи Korean Air Lines перенаправит рейсы в Европу и восточную часть Северной Америки, использующие воздушное пространство России.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила авиакомпания, сославшись на эксплуатационные проблемы и проблемы безопасности.

Так, рейсы, вылетающие из аэропортов Северной Америки, таких как Нью-Йорк -Сеул, будут перенаправляться через Аляску и Тихий океан, что увеличит время полета до 1 часа 40 минут на каждую поездку в одну сторону. При этом, рейсы по европейским маршрутам, таким как Сеул-Лондон, будут перенаправлены через такие страны как Китай, Казахстан и Турция, что увеличит продолжительность поездок в одну сторону до 2 часов 45 минут.

Авиакомпания также временно приостановит все пассажирские и грузовые перевозки с Москвой и Владивостоком до конца апреля, говорится в заявлении Korean Air. Среди них рейсы между Инчхоном и Москвой, Инчхоном и Владивостоком, а также рейсы с остановками в Москве.

Южнокорейский бюджетный перевозчик Air Busan Co Ltd заявил, что отменит шесть пассажирских рейсов с Владивостоком до 15 апреля, сославшись на такие проблемы, как эксплуатация аэропорта и безопасность.

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Версия на английском языке South Korea to redirect flights that made use of Russian airspace

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