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Корея и США провели учения авиации со стратегическим бомбардировщиком

Корея и США провели учения авиации со стратегическим бомбардировщиком Военнослужащие Республики Корея и США в пятницу провели совместные учения авиации в воздушном пространстве Корейского полуострова с привлечением стратегического бомбардировщика B-52H.
Другие страны
30 июня 2023 г. 15:21
Корея и США провели учения авиации со стратегическим бомбардировщиком

Военнослужащие Республики Корея и США в пятницу провели совместные учения авиации в воздушном пространстве Корейского полуострова с привлечением стратегического бомбардировщика B-52H.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство национальной обороны Республики Корея.

"Республика Корея и США в пятницу провели совместные учения в связи с развертыванием американского стратегического бомбардировщика на Корейском полуострове. В этих маневрах в небе над Корейским полуостровом с нашей стороны приняли участие истребители F-35A и KF-16, с американской - F-16 и F-15E", - информировали в южнокорейском министерстве.

Южнокорейские власти напомнили, что 16 июня американская атомная подводная лодка, вооруженная крылатыми ракетами, вошла в порт города Пусан. Отмечается, что данные меры принимаются в соответствии с решением увеличить "видимое присутствие американских стратегических средств" в регионе.

Как указали в Сеуле, учения авиации "демонстрируют твердую решимость США и Республики Корея укреплять совместную обороноспособность". Благодаря тренировкам улучшается взаимодействие между южнокорейской стороной с ее обычным, но высокотехнологичным вооружением и военными США, в распоряжении которых есть "средства расширенного сдерживания, в том числе ядерные".

Министерство обороны указало, что намерено добиться реализации концепции "мир посредством силы", основанной на подавляющем военном превосходстве союзников.

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