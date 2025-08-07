Корея и США проведут масштабные военные учения

Вооруженные силы Республики Корея и США проведут ежегодные масштабные учения Ulchi Freedom Shield 18-28 августа.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap.

Представители вооруженных сил двух стран отметили, что тренировки будут отражать реалистичные угрозы и предназначены для повышения боеспособности союзников во всех сферах.

"Учения поспособствуют межведомственной координации внутри правительства Республики Корея, призванной укрепить навыки кризис-менеджмента на национальном уровне, повысить навыки реагирования в сфере гражданской обороны и уровень безопасности в киберсфере", - заявили военные двух стран.

По их словам, Ulchi Freedom Shield поспособствуют лучшей готовности южнокорейского правительства к действиям в военных условиях. Во время Ulchi Freedom Shield Южная Корея традиционно проводит тренировки по гражданской обороне, в том числе на общенациональном уровне, когда отрабатываются действия при воздушной тревоге.

Помимо полевых маневров, Ulchi Freedom Shield включают в себя командно-штабные учения с помощью компьютерной симуляции. Агентство Рёнхап указывает, что в этом году половина полевых маневров (20) может быть перенесена на сентябрь.