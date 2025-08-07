О нас

Корея и США проведут масштабные военные учения

Корея и США проведут масштабные военные учения Вооруженные силы Республики Корея и США проведут ежегодные масштабные учения Ulchi Freedom Shield 18-28 августа.
Другие страны
7 августа 2025 г. 07:49
Корея и США проведут масштабные военные учения

Вооруженные силы Республики Корея и США проведут ежегодные масштабные учения Ulchi Freedom Shield 18-28 августа.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Представители вооруженных сил двух стран отметили, что тренировки будут отражать реалистичные угрозы и предназначены для повышения боеспособности союзников во всех сферах.

"Учения поспособствуют межведомственной координации внутри правительства Республики Корея, призванной укрепить навыки кризис-менеджмента на национальном уровне, повысить навыки реагирования в сфере гражданской обороны и уровень безопасности в киберсфере", - заявили военные двух стран.

По их словам, Ulchi Freedom Shield поспособствуют лучшей готовности южнокорейского правительства к действиям в военных условиях. Во время Ulchi Freedom Shield Южная Корея традиционно проводит тренировки по гражданской обороне, в том числе на общенациональном уровне, когда отрабатываются действия при воздушной тревоге.

Помимо полевых маневров, Ulchi Freedom Shield включают в себя командно-штабные учения с помощью компьютерной симуляции. Агентство Рёнхап указывает, что в этом году половина полевых маневров (20) может быть перенесена на сентябрь.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
1 августа 2025 г. 09:47
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi