СМИ: Корейский полуостров находился на грани ядерной войны

Незадолго до введения военного положения в стране Вооруженные силы Южной Кореи обсуждали нанесение удара по КНДР в ответ на запуск мусорных шаров.

Незадолго до введения военного положения в стране Вооруженные силы Южной Кореи обсуждали нанесение удара по КНДР в ответ на запуск мусорных шаров.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил член разведывательного комитета парламента Республики Корея Ли Ки Хон.

По его словам, он был проинформирован о том, что бывший министр обороны Ким Ён Хён на прошлой неделе отдал приказ председателю Объединенного комитета начальников штабов Ким Мён Су об открытии предупредительного огня. Однако приказы министра не были выполнены.

При этом они признали, что тактика таких нападений обсуждалась.

Отметим, что 3 декабря в Южной Корее было объявлено военное положение, что привело к политическому кризису в стране.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по случаю 76-й годовщины создания республики заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы в любой момент использовать ядерный потенциал в интересах безопасности.