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Korean Air закрыла сделку по поглощению второго по величине авиаперевозчика Южной Кореи

Korean Air закрыла сделку по поглощению второго по величине авиаперевозчика Южной Кореи Korean Air закрыла сделку по приобретению второго по величине авиаперевозчика Южной Кореи, что делает ее одной из крупнейших авиакомпаний в Азии.
Другие страны
12 декабря 2024 г. 09:47
Korean Air закрыла сделку по поглощению второго по величине авиаперевозчика Южной Кореи

Korean Air закрыла сделку по приобретению второго по величине авиаперевозчика Южной Кореи, что делает ее одной из крупнейших авиакомпаний в Азии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Сделка стоимостью 1,8 трлн вон (1,3 млрд долларов США) была впервые объявлена ​​четыре года назад Korean Air с целью спасения обремененной долгами авиакомпании Asiana Airlines, которая боролась с падением спроса во время пандемии COVID-19.

Приобретение было затруднено из-за проблем с конкуренцией, и Korean Air пришлось пойти на значительные уступки органам по надзору за конкуренцией по всему миру, включая передачу маршрутов другим авиакомпаниям и продажу грузовых перевозок Asiana.

В результате Korean Air приобрела 63,88% акций Asiana, сделав ее дочерней компанией на три года позже предполагаемого срока.

Предполагается, что расширенная группа Korean Air может обеспечить более половины пассажиропотока Южной Кореи и стать 12-й крупнейшей авиакомпанией в мире по объему международных перевозок.

Korean Air заявила, что интеграция Asiana не повлечет за собой увольнений.

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Версия на английском языке Korean Air completes Asiana takeover to form one of Asia's biggest airlines

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