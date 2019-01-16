Лидер британских лейбористов запустил процедуру вотума недоверия правительству Мэй

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин прокомментировал результаты голосования представителей палаты общин по согласованной с Брюсселем сделке по выходу страны из состава ЕС.

Как передает Report, он также рассказал о своей инициативе выразить вотум недоверия правительству.

«Результаты сегодняшнего голосования — это крупнейшее поражение правительства за последние годы. Парламент вынес окончательное решение, оно совершенно ясно и говорит само за себя. Премьер-министр (Великобритании Тереза Мэй) пытается поддержать своё нежизнеспособное предложение, вдохнуть в него жизнь. Эта сделка не должна быть принята», — сказал он.

При этом Корбин заявил, что, по его мнению, действующее британское правительство потеряло доверие парламента.

«Я вас информирую, господин спикер, что я внёс предложение о выражении вотума недоверия этому правительству... Голосование будет проведено завтра», — добавил политик.

Ранее британские парламентарии проголосовали против согласованной с Брюсселем сделки по выходу страны из состава Европейского союза.